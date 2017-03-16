Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Полярнозоринском районе

16 марта 2017 года в 05 часов 14 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гараж по адресу: Полярнозоринский район, трасса Р-21, 1175 км, кафе «Шашлычная». В результате пожара обгорело строение насосной на всей площади с обрушением кровли. С наружной стороны «Шашлычной» обгорела надстройка крыши, расширительный бак на площади 3 м. кв. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (9 человек личного состава и 4 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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