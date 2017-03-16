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16.03.2017 16:20

95-летию архивной службы Мурманской области посвящен День открытых дверей в государственном архиве в Кировске

17 марта в 10.00 в государственном архиве Мурманской области в Кировске (ул.Мира, 10) начнется День открытых дверей.

Мероприятие посвящено 95-летию архивной службы Мурманской области.

Специалисты архива подготовили презентацию выставки документов «События и люди Кировского госархива». Для дошкольников убудет проведено групповое занятие «Мы маленькие жители города».

Гостями архива в этот день станут также старшеклассники кировской школы № 7, которые в ходе обзорной экскурсии познакомятся с работой учреждения.

Для работников Апатитско-Кировской больницы состоится семинар «Составление номенклатуры дел в организации и подготовка дел к передаче на ведомственное и государственное хранение».


/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /
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