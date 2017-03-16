Введена автоматизированная система получения путевок в детский центр «Артек»

С 2017 года для отбора детей в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» введена автоматизированная система «Путевка». Она позволяет минимизировать человеческий фактор при подаче заявки родителями или обучающимися и при получении путевки.



Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками, по направлениям:

в области «Наука и образование» – победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров;

в области «Культура и искусство» – победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок;

в области «Спорт» – победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта;

в области «Общественная деятельность» – лидеры и активисты детских и молодежных движений не ниже районного уровня;

школьники, являющиеся авторами разработанных социально значимых проектов;

дети, отличившиеся в социально полезной деятельности, в том числе волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.

В МДЦ «Артек» в осенне-зимний период принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах. В летний период (с июня по август) – дети с 8 полных лет до 17 лет включительно.

Для получения путевки каждому кандидату необходимо пройти регистрацию в АИС «Путевка» на официальном сайте МДЦ «Артек» в разделе «Как получить путевку». В личном кабинете после регистрации ребенок (родитель, законный представитель) заполняет профиль, добавляет достижения за последние три года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на путевку.

Министерство образования и науки Мурманской области является региональным оператором по проверке документов, прикрепленных в портфолио каждого обучающегося.

Региональный оператор вправе отклонить заявку на получение путевки в МДЦ «Артек», если документы, прикрепленные в портфолио, не соответствуют требованиям. Каждый обучающийся в личном кабинете может отследить статус своей заявки (принята она или отклонена по каким-либо основаниям).

При возникновении вопросов по заполнению и техническому сопровождению АИС «Путевка» можно обратиться к специалистам МДЦ «Артек» (вкладки «Как получить путевку», «Поддержка АИС «Путевка»).

В настоящее время Министерство образования и науки Мурманской области проводит проверку документов, прикрепленных в АИС «Путевка» на четвертую смену (с 05.04. по 25.04.2017). Заявки на определенную смену перестают приниматься за 20 дней до начала заезда, соответственно автоматическое распределение путевок между кандидатами будет произведено региональным оператором за 15 дней до начала заезда. Результаты автоматического распределения путевок можно будет увидеть в личном кабинете каждого обучающегося (выделена путевка/не выделена путевка данному обучающемуся).

На период с апреля до декабрь 2017 года для обучающихся Мурманской области выделена 40 путевок в МДЦ «Артек» на следующие смены:

1. «Земля – наш общий дом» (с 05-06.04 по 25-26.04) – 10 путевок;

2. «Улыбка Саманты» (с 20-21.06 по 10-11.07) – 10 путевок;

3. «Артек – перекресток возможностей» (с 07-08.08 по 27-28.08) – 10 путевок;

4. «Будущее начинается сегодня» (с 18-19.10 по 07-08.11) – 10 путевок.

Кроме того, путевки можно получить:

от тематического партнера: у каждого ребенка есть возможность принять участие в конкурсах тематических партнеров, пополнить свои достижения и получить путевку от тематического партнера в Международный детский центр «Артек» (информация о партнерах размещена на официальном сайте МДЦ «Артек», вкладка «Как получить путевку»);

коммерческая путевка: возможность приобретения путевки для ребенка на коммерческой основе с целью стимулирования детей к обучению, а также для детей – иностранных граждан (информация о приобретении коммерческой путевки размещена на официальном сайте МДЦ «Артек», вкладка «Как получить путевку»).

По региональной квоте или по квоте тематического партнера ребенок может быть направлен в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.

Проезд в МДЦ «Артек» и обратно осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).



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