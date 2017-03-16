Сборная Мурманска одержала победу в Чемпионате среди северных стран по юкигассен. Игра в снежки по правилам может стать еще одной визитной карточкой столицы Кольского Заполярья

Андрей Зайцев.

Юкигассен, не исключено, скоро станет еще одной визитной карточкой столицы Кольского Заполярья. Игра в снежки по правилам - забава - давно и широко распространённая во многих странах мира. Но впервые в истории чемпионатов и первенств - сборная Мурманска стала 2-кратным победителем международного турнира. С чем сегодня наших юношей и девушек поздравили руководители областного центра. Встреча прошла в Доме молодёжи.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Ставили мы задачу много лет назад для того, чтобы эти центры появились в каждом районе города. Это действительно так. Есть у нас общественная приёмная студенческая, которая в центре города. B этом город, конечно, будет помогать".

Наши ребята несколько дней назад в Вардё победоносно забросали снежками норвежцев и финнов. За этот кубок борьба шла между 30 командами. Но чемпион должен быть один - и это Мурманск. Впереди европейские состязания - в Финляндии.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Наша северная молодёжь особенная. Они способны на многое. Они могут изменить наш город, сделать его более успешным. Сделать его более конкурентоспособным. Что они и делают, доказывают это такими делами".





