Руководители вокально-хоровых коллективов Мурманской области примут участие в семинаре-практикуме

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Голубая гостиная) пройдет двухдневный областной семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов Мурманской области «Вокально-хоровая работа в ансамблях народной песни».



17 марта участники семинара посетят практическое занятие на тему «Распевание в ансамбле народной песни. Развитие многоголосия». Руководители вокально-хоровых коллективов разберут и разучат песни «Летит-то посохнет» и «Пойду-выйду да на улицу».



18 марта руководителей вокально-хоровых коллективов ждет практическое занятие на тему «Характерные движения разных областей России», а фольклорный ансамбль «Потешенки» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведет открытое занятие «Вокальная работа с детьми 5-7 лет».



Начало семинара 17 и 18 марта в 10.00.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /