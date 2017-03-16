В ММРК им. И.И. Месяцева пройдет научно-практическая конференция «Первые шаги в науке»

17 марта на площадке "Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И.Месяцева" будет проводиться шестая Ежегодная региональная студенческая научно-практическая конференция "Первые шаги в науке".



75 участников из 10 образовательных организаций Мурманской области примут участие в работе четырех секций: "Естественные науки в современном мире" (естественно-научный и гуманитарный профили), "Математика и информационные технологии", "Социально-гуманитарные и экономические науки", "Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего".



Основная задача Конференции, которую ставят перед собой организаторы – вовлечение в науку студенческой молодежи, пробуждение у нее интереса к новым научным знаниям, выходящим за рамки основных образовательных программ, развитие у обучающихся стремления талантливо прожить студенческие годы, обмен опытом лучшей практики научных исследований.



Организаторы желают всем участникам, чтобы этот опыт был запоминающимся и ярким.



/ Пресс-служба МГТУ /