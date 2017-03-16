«Необычные грибы Заполярья». Лекция из цикла «Край, в котором я живу» в областной научной библиотеке

Лекторий «Край, в котором я живу» снова открывает свои двери для мурманчан. В этот раз вы отправитесь в удивительное путешествие в царство грибов вместе с кандидатом биологических наук, научным сотрудником Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, членом Русского ботанического общества и Санкт-Петербургского микологического общества Юлией Ростиславовной Химич.

Приглашаем на лекцию любителей «тихой охоты» и всех тех, кто хочет узнать больше о природе Кольского края.

Наверное, каждый из нас с легкостью назовет десяток видов грибов, чаще всего тех, которые попадают в корзинки грибников. Но о вещах привычных и известных говорить не очень интересно. Так что, на этот раз речь пойдет о грибах, которые похожи на копыта, пленчатые налеты и наросты. О грибах, у которых под шляпкой не трубочки или пластинки, а шипики и складки. О грибах, напоминающих кораллы, булавы и о прочих уникумах, растущих на почве, пнях, поваленных, усохших и живых деревьях, остатках древесины. Участники встречи также узнают о роли царства грибов в экосистеме.



18 марта 15-00 Конференц-зал, 3 этаж



/ Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека /