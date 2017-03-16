"Будни информационной безопасности". Скрытая угроза для государства и бизнеса. Есть ли защита от кибератак?

Елена Белкина.

Сегодня в Мурманске начала свою работу конференция "Будни информационной безопасности -2017". Ее цель - привлечь внимание экспертного сообщества к проблемам обеспечения информационной безопасности не только в Мурманской области, но и на всем Северо-Западе.

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "Все мы с вами живем в информационном мире, в мире интернета. Эта жизнь ежеминутно подвергается различного рода атакам или проблемам. Хочу отметить, что все государственные органы Мурманской области это понимают".

Такие выездные конференции ведущий российский разработчик средств защиты информации проводит уже второй год. Открытие этого сезона - в Мурманске - не случайно. Информационная структура Заполярья переживает период активного развития, внедрение телекоммуникационных технологий происходит в самых разных сферах. Поэтому вопросы защиты информации актуальны - и для государства, и для бизнеса.

Председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин: "Актуальность данной проблемы - информационная безопасность - она продиктована самой жизнью. Ни для кого не секрет, у нас с каждым годом увеличиваются информационные потоки, увеличивается количество цифровых гаджетов - это и мобильные телефоны, и компьютеры, и так называем, наладонники". Самый основной вопрос - как же сохранить все в неприкосновенности, именно ту информацию, которая находится на данных устройствах".

Количество кибератак в мире растет, как и число попыток несанкционированного доступа к базам данных. В прошлом году, по подсчетам экспертов, произошло около 4 тысяч атак программ, это на 300% больше, чем в предыдущем. Участники конференции обсудили проблемы практической безопасности информационных систем и мобильных устройств, узнали об эффективных методах борьбы с хакерами, работой современных программно-аппаратных защитных комплексов.

Заместитель коммерческого директора компании-разработчика средств защиты информации Роман Набережный: "Вопрос защиты информации - он должен учитываться и рассматриваться как один из самых важных вопросов наряду с целевыми вопросами предприятий, которые используют информационную технологию в своей деятельности. Это комплекс услуг, это организационные документы. И подготовлен персонал, и технические мероприятия, и сертифицированные средства, и методы защиты".