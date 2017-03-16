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16.03.2017 14:15

Долгостроя больше нет! В Кандалакше открыли бассейн. Этого события жители с нетерпением ждали несколько лет

Светлана Деменева.

В Кандалакше теперь свой бассейн. Торжественное открытие - событие долгожданное. Строили объект с 2011 года. Сдать должны были еще в 2014. Но подрядчик не исполнил обязательства, контракт с ним расторгли. В результате конкурсных процедур тендер выиграла новая компания, которая и завершила строительство. Ход работ был под личным контролем главы региона. От ее имени жителей Кандалакши с открытием бассейна поздравил заместитель губернатора Евгений Никора.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Это долгострой, это не делает чести ни строителям, ни нам. Но лучше поздно, чем никогда, лучше плавать в бассейне, чем мечтать, о том, что мы будем плавать в бассейне.  И мы строили-строили - и наконец, построили. Этот бассейн, я абсолютно уверен, будет востребован".
Здание двухэтажное. На первом - гардероб, медицинский кабинет. На втором - тренажерный зал и сама чаша бассейна. Длина дорожек 25 метров. Их четыре. Бассейн передали муниципалитету. А тот в свою очередь -  детской спортивной школе. Но свободное плавание - и для взрослых, и, что очень важно, - для людей с ограниченными возможностями здоровья. В бассейне они будут проходить реабилитацию.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "Народный фронт - у нас "доступная среда" и отрадно заметить, что предусмотрено много для инвалидов. Люди будут проходить реабилитацию, будут заниматься в этом прекрасном бассейне".




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