Сегодня в Мурманске в рамках итоговой коллегии минздрава прошла конференция стоматологов

Татьяна Нестерова.

Медики проанализировали деятельность службы за последний год и обсудили перспективы ее развития. Острая нехватка врачей-стоматологов привела отрасль к необходимости модернизации. Один из этапов - слияние областной поликлиники с первой Мурманской. Стоматология сегодня - самое массовое и востребованное направление медицинской помощи. По итогам прошлого года только государственные учреждения посетили больше 150 тысяч северян.

Главный врач ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника", главный внештатный специалист по терапевтической стоматологии министерства здравоохранения Мурманской области Эмма Толмачева: "Будет разработана программа профилактики, прежде всего, для детского населения. С этой целью будет подготовка, если мы уложимся по срокам. К сожалению, поздно приняли решение министерство образования и министерство здравоохранения совместное - начать вновь в Мурманске, спустя много лет подготавливать стоматологов-гигиенистов, которые помогут нам в регионе в решении проблем профилактики стоматологических заболеваний у детей.







