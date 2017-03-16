В Кандалакше пройдет открытый областной кинофестиваль "Заповедный формат"

Анастасия Русинова.

В программе - фильмы, посвященные особо охраняемым природным территориям Кольского полуострова и Севера России. Показы будут вестись с 31 марта по 2 апреля в кинотеатре "Нива". Фестиваль организован при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

В этом году на кинофестивале будут представлены фильмы: "Хранители Севера" о региональных особо охраняемых природных территориях Мурманской области, представленного Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, "Заповедник "Кивач" RTG, "Заповедник "Ненецкий", "Нижне-Свирский заповедник", "Озеро в море" "Леннаучфильм" об обитателях Кандалакшского заповедника. Также на фестивале можно будет

поучаствовать в мастер-классах, посетить фотовыставки.





