В Заполярье пройдет фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Закрытие сезона 2016/2017 учебного года

В период с 28 по 29 марта 2017 года на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоится фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Закрытие сезона 2016/2017 учебного года.

Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся от 5 до 18 лет, увлекающиеся перспективными областями науки и техники, педагогические работники, родители, заинтересованные лица.

В программу Фестиваля включены следующие мероприятия:

региональный турнир по робототехнике (категория Wedo: «Чертёжник»; свободная категория: «Кегельринг: светофор», «Слалом по линии. Arduino», «Футбол роботов»; олимпиада по робототехнике; творческий конкурс «Живопись в стиле LEGO»);

региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных»;

профориентационная игра для учащихся «Профессии будущего» и экскурсии на предприятия г. Мурманска;

интерактивная выставка изобретений научно-технического творчества и открытые творческие мастерские;

Для учащихся и педагогических работников запланирован цикл мастер-классов по направлению «JuniorSkills» («Электромонтажные работы», «Сетевое и системное администрирование», «Мобильная робототехника», «Интернет вещей»), интерактивная педагогическая площадка «Презентация опыта работы муниципальных координационных центров по робототехнике и научно-техническому творчеству Мурманской области за 2016-2017 учебный год и развитие перспективных направлений».

В течение двух дней будет организована выставка работ по итогам фотоконкурса «Юность России» - 2017.

На торжественной церемонии закрытия Фестиваля, которая состоится 29 марта в 16.00, будут награждены победители и призёры регионального этапа Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit», регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века».



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