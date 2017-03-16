Мурманчанин осужден к лишению свободы за хищение имущества у матери

Приговором Ленинского районного суда г. Мурманска осужден Алексей Балванцев за совершение хищения имущества у своей матери.

В ходе следствия установлено, что в октябре 2016 года мать обвиняемого экстренно попала в одно из медицинских учреждений города Мурманска. Чтобы избежать утраты своих личных ювелирных изделий, находящихся при ней, она попросила сына отвезти их по месту жительства. Получив от матери ценные вещи, Балванцев из корыстных побуждений, с целью получения личной материальной выгоды, принадлежащее матери имущество домой не отвез, а присвоил его себе, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению.

Кроме того, пока потерпевшая проходила лечение, Балванцев, реализуя преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в целях получения личной материальной выгоды, тайно похитил с места жительства, принадлежащее его матери имущество, в том числе бытовую технику, которой впоследствии также распорядился по своему усмотрению.

Свою вину подсудимый не отрицал, дал признательные показания по обоим совершенным им преступлениям.

Стоит отметить, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, в 2015 году освободился из мест лишения свободы.

С учетом позиции государственного обвинителя и всех обстоятельств уголовного дела, суд назначил Балванцеву наказание в виде лишения свободы общим сроком 3 года с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.



/ Прокуратура Ленинского административного округа г. Мурманска /





