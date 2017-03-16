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16.03.2017 13:15

В Мурманске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота наркотическое вещество в особо крупном размере

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о причастности ранее не судимого 27-летнего жителя областного центра к распространению на территории Мурманска наркотических веществ, содержащих в составе метилендиоксиметамфетамин (МДМА).

За подозреваемым установили наблюдение, и в ходе специальных мероприятий подозреваемый был задержан в момент сбыта таблетки с предположительно наркотическим веществом в вечернее время. 27-летнего мурманчанина доставили в октябрьский отдел полиции, где в ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него таблетки, похожие на ту, которую он сбыл наркозависимому лицу.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что подозреваемый продал таблетку, содержащую наркотическое средство МДМА массой 1,6043 грамма. При себе у него хранились таблетки, содержащие в своем составе МДМА общей массой 85,1102 грамма, что является особо крупным размером. Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 86,7145 граммов синтетического наркотика.

По факту сбыта и хранения в особо крупном размере наркотического вещества МДМА в отношении безработного мурманчанина возбуждены и расследуются уголовные дела. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый находится под домашним арестом.

 

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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