В 2017 году компании начнут оплачивать экологический сбор

Анастасия Русинова.

В этом году компаниям предстоит впервые рассчитать и уплатить в бюджет новый налог - экологический сбор. Сделать это необходимо до 15 апреля. Раньше компании отчитывались Росприроднадзору в тестовом режиме и "платили" налог по нулевой ставке. Как сообщает "РГ", заплатить экосбор нужно производителям и импортерам одежды, нижнего белья, ковров, бытовой техники, газет, канцелярии, других товаров. Всего их 36. Свой "вклад" в год экологии смогут не вносить лишь те компании, которые утилизируют товары после утраты потребительских свойств. Для них сумма сбора будет нулевой.

Производители и импортеры обязаны сдавать в Росприроднадзор декларацию, в которой указывается количество произведенного или ввезенного товара и упаковки за год, а также отчет о том, сколько отходов уничтожено.





