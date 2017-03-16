Утвержден дизайн будущего детского технопарка "Кванториум"

Любовь Дубова.

В Министерстве образования и науки Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по созданию и функционированию в Заполярье детского технопарка "Кванториум". Специалисты обсудили дизайн-проект и перечень предстоящих ремонтных работ. Они необходимы для осуществления замысла дизайнеров. По итогам встречи утверждены дизайн всех помещений и смета расходов на ремонт. Напомним, в соответствии с постановлением правительства Мурманской области детский технопарк "Кванториум" должен открыться на базе областного центра "Лапландия" в сентябре 2017 года. На данный момент все работы по подготовке к открытию ведутся строго по плану, согласно заявленным срокам.









