В Терском районе обследовали ледовую обстановку

Сегодня состоялся профилактический рейд на водоемах Терского района. Представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели обследование ледовой обстановки на озере «Питьевое», Сормозеро и Медвежье плесо реки Умба.

Также совместно с представителем администрации Терского района были выставлены предупреждающие аншлаги в местах массового выхода населения на лед в районе Большой и Малой Пирья губы.

Одновременно проводились профилактические беседы с рыбаками-любителями, вручались тематические листовки и памятки по оказанию помощи утопающему.



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /