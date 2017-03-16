Мурманчане принимают участие во Всероссийском молодежном фестивале "РобоФест"

Анастасия Русинова, Кирилл Коган.

В эти дни он проходит в Москве. Команда, представляющая столицу Заполярья, сформирована из учеников школы №5 Мурманска. На конкурс ребята повезли уменьшенную копию фабрики по производству пельменей. Сделана она из специального конструктора. На проектирование, сбор и программирование линии ушло несколько месяцев. Юные инженеры постарались воссоздать весь процесс производства: начиная от подвоза сырья, который имитируют разноцветные кубики, и заканчивая конечной расфасовкой и упаковкой товара. Внеклассные занятия по робототехнике проводятся в школе с 2009 года. Ребята неоднократно становились призерами городских и областных турниров. Поехать в столицу ребята смогли после победы в региональном этапе фестиваля "Инженерные кадры России".









