В Заполярье отменены дополнительные меры по профилактике гриппа и ОРВИ

Любовь Дубова.

Постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач по Мурманской области. В связи со стабильным снижением показателей заболеваемости, с 13 марта 2017 года отменены дополнительные профилактические мероприятия (карантин) по гриппу и ОРВИ на территории региона.

Согласно мониторингу регионального Управления Роспотребнадзора, проведенному с 6 по 12 марта, показатель заболеваемости ниже порогового уровня почти на 20 %. Необходимости проведения дополнительных профилактических мер нет.







