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16.03.2017 12:00

Основные задачи на 2017 год обсудили участники заседания Совета директоров государственных областных и муниципальных музеев региона

Мурманский областной краеведческий музей стал площадкой первого в этом году заседания Совета директоров государственных областных и муниципальных музеев Мурманской области.

Члены совета рассмотрели вопросы, связанные с исполнением протокольных решений заседания от 29 ноября 2016 года, подвели итоги работы музеев Мурманской области в 2016 году, обсудили основные задачи региональной отрасли «Культура» в 2017 году. Особое внимание было уделено внедрению профессиональных стандартов в музеях.

В заседании принял участие председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, который обратил внимание директоров на важность и значимость исполнения указа Президента РФ в части осуществления ежемесячного мониторинга достижения показателя «дорожной карты». Он рекомендовал ввести в практику Совета директоров отчеты руководителей государственных областных и муниципальных музеев Мурманской области по результатам деятельности, а также принять активное участие в совместной передвижной выставке «История становления и развития моногородов Мурманской области».

Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института культуры Ирина Хмельницкая рассказала руководителям музеев о профессиональных стандартах и дала конструктивные ответы по вопросам их внедрения в учреждениях музейного типа.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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