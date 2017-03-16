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16.03.2017 10:22

Мурманская таможня: с апреля о внешнеторговых грузах, пересекающих воздушную границу ЕАЭС, необходимо предварительно информировать таможенные органы

Анастасия Русинова.

Автомобилем, поездом, теперь и самолетом. Пресс-служба Мурманской таможни сообщает, что о внешнеторговых грузах, пересекающих воздушную границу ЕАЭС, теперь необходимо заранее информировать таможенные органы. Норма вступает в силу с 1 апреля. Таким образом, перевозчик или иное лицо, действующее от имени и по поручению перевозчика, обязан предоставить в таможенные органы предварительную информацию о товарах, ввозимых авиационным транспортом из стран, не являющихся членами ЕАЭС. Практика показывает, такая технология себя оправдывает - заметно сокращает сроки проведения таможенного контроля и ускоряет процесс пересечения границы. Напомню, обязательное предварительное информирование в 2011 году было введено на автомобильном транспорте, а в 2014 году – на железнодорожном транспорте.



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