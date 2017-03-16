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16.03.2017 10:19

"Белый медвежонок" снова в Мурманске

Любовь Дубова.

В детских садах столицы Заполярья стартовал традиционный фестиваль физкультуры и спорта "Белый медвежонок". Он проводится в столице Заполярья уже больше 20 лет. Участники - педагоги, воспитанники дошкольных образовательных учреждений и их семьи. В программе - веселые старты, конкурсы, эстафеты. Борьба за победу в трех номинациях. Создание здоровьесберегающего пространства для воспитанников ДОУ, спортивная летопись моей семьи и детский фитнес. Для малышей это время - возможность многому научиться и познакомиться со спортом. Для педагогов - обменяться опытом, представить свои разработки физкультурно-оздоровительных программ для самых маленьких. Мероприятия проходят во всех детских садах города. Итоги подведут 28 марта.




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