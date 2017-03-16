Новости УФССП России по Мурманской области

В межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, как основного вида наказания, в размере 200 тысяч рублей в отношении жителя г. Мончегорска, осужденного по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Судебный пристав лично вручил осужденному копию постановления о возбуждении исполнительного производства и разъяснил положения ст. 32 УИК РФ о замене штрафа иным видом наказания, в случае неисполнения решения суда об уплате штрафа. Также должнику было разъяснено право на обращение в суд, вынесший приговор, с ходатайством о предоставлении рассрочки уплаты штрафа, предусмотренное ст. 31 УИК РФ, которым он не воспользовался.

Сведения об уплате штрафа в адрес судебного пристава не поступили. На основании вышеизложенного судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа иным видом наказания.

Мировым судьей судебного участка № 1 Мончегорского судебного района вынесено постановление об удовлетворении представления судебного пристава. Осужденному неотбытое наказание по приговору суда заменено на 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.



/ Пресс-служба УФССП России по Мурманской области /