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16.03.2017 10:30

Новости УФССП России по Мурманской области

В межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, как основного вида наказания, в размере 200 тысяч рублей в отношении жителя г. Мончегорска, осужденного по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Судебный пристав лично вручил осужденному копию постановления о возбуждении исполнительного производства и разъяснил положения ст. 32 УИК РФ о замене штрафа иным видом наказания, в случае неисполнения решения суда об уплате штрафа. Также должнику было разъяснено право на обращение в суд, вынесший приговор, с ходатайством о предоставлении рассрочки уплаты штрафа, предусмотренное ст. 31 УИК РФ, которым он не воспользовался.
Сведения об уплате штрафа в адрес судебного пристава не поступили. На основании вышеизложенного судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа иным видом наказания.
Мировым судьей судебного участка № 1 Мончегорского судебного района вынесено постановление об удовлетворении представления судебного пристава. Осужденному неотбытое наказание по приговору суда заменено на 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

/ Пресс-служба УФССП России по Мурманской области /
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