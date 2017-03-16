Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок Центра «Лапландия» «ЛаппиФест» пройдет в Мурманске

17 марта 2017 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» пройдет следующий этап Фестиваля интеллектуальный игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландии» «ЛаппиФест», в рамках которого состоится финальный этап Регионального чемпионат среди обучающихся образовательных организаций по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и Региональный турнир по интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

Цель ежегодного мероприятия – создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся и предоставление им дополнительных возможностей для самореализации, популяризации интеллектуальных соревнований среди детей и молодежи Мурманской области.

В этом году в региональном чемпионате приняли участие 56 команд из 14 муниципальных образований области. 25 команд-финалистов прошли три отборочных этапа. Уже второй год подряд два из трёх этапов чемпионата проходят в онлайн-режиме, что позволяет всем желающим поучаствовать в турнире.

Победитель чемпионата получит право представлять Мурманскую область на Чемпионате России, который пройдёт в начале мая. Также для восьми лучших команд по итогам игры «Что? Где? Когда?» состоится турнир по интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

Поддержку Фестиваля оказали: Мурманская языковая школа, Музей занимательных наук Фокус, магазин-клуб настольных игр «Freshgame».

Интеллектуальные состязания продолжатся в апреле 2017 года на заключительном этапе Фестиваля интеллектуальных игр на Кубок Центра «Лапландия» ЛаппиФест», в программе которого включены «Своя игра», финал турнира «Знаток русского языка», игротеки от организаций-партнеров.



ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"