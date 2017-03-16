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16.03.2017 09:26

25 юношей Мурманского индустриального лицея завершили российско-норвежский спецкурс

Яков Осетров.

В Мурманском индустриальном лицее первый набор студентов, которые осваивают абсолютно новую для Мурманской области специальность - бурильщиков морских скважин - отметил экватор учебной программы значительным достижением: 25 юношей завершили российско-норвежский спецкурс. Для этого проделана колоссальная работа: на русский перевели несколько учебников, зарубежный специалист читал лекции в Мурманске, а наши преподаватели - проходили стажировку в королевстве. Студентам - вручили сертификаты международного образца. Бурильщиков учат 3 года, и после теории у ребят начнется всё самое интересное.
Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило: "Направили договоры на ряд компаний, в том числе на Дальний Восток и к нам. Я уверен, что они пройдут на буровых платформах стажировки. Когда практика - летом будет? В следующем году. У них выпуск в 2018, а практика в январе начнется".
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