25 студентов Мурманского индустриального лицея завершили российско-норвежский спецкурс

Яков Осетров.

На экваторе учебной программы - первый набор бурильщиков морских скважин. Для индустриального колледжа - это событие. Можно сказать - достижение. И его отметили. 25 студентов - все юноши - пройдя спецкурс, получили сертификаты международного образца.

Идею готовить морских бурильщиков для Арктики - продиктовала сама жизнь. А именно - обострение борьбы за главный стратегический ресурс планеты: природные резервы. Газ. Нефть.

Студент Даниил Ерофеев: "Я выбрал эту профессию, потому что она хорошо развивается, имеет большие перспективы - как в России, так и за рубежом".

За основу взяли стандарты, по которым учат бурильщиков на Юге страны, но поскольку на Севере особая специфика - решили использовать опыт соседней Норвегии.

Председатель правления Академии бурения Нортрейн

(г. Стовангер, Норвегия) Аре Селстад: "Это взаимный интерес: мы пробируем наши учебные программы, чтобы продвигать и продавать их дальше, в другие регионы, а Мурманск, как пилотная площадка, получает бесценные знания".

На русский перевели несколько учебников. Норвежский специалист читал лекции в Мурманске, а наши преподаватели - проходили стажировку в Норвегии.

Преподаватель Мурманского индустриального колледжа Андрей Шишко: "Таких курсов обучения не было у нас вообще в России. Ребята, которые его прошли — это первые специалисты, которые получат сертификаты данного образца, вообще, на территории России. Курс очень сложный. Стоит отметить, что в Норвегии по нему обучаются уже сформировавшиеся специалисты в возрасте от 25 лет и более, здесь же у нас ребята в основном 17 лет".

В финале молодые люди прошли 12 испытаний. 7 тестов и 4 экзамена. На двух языках. И только после этого - им вручили международный сертификат.

Студент Олег Лымарь: "Он нужен нам для дальнейшей жизни. Как нам сказали, это наш кусок хлеба. Мы с ним сможем быть бурильщиками и сказали еще, что можно дальше повышать квалификацию - мы так и собираемся делать".

Бурильщиков учат 3 года, и занятия не ограничатся теорией. Все самое интересное - у этих ребят ещё впереди.

Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило: "Направили договора на ряд компаний, в том числе, на Дальний Восток и к нам. Я уверен, что они пройдут на буровых платформах стажировки. - Практика летом будет? - В следующем году у них выпуск в 2018, а практика в январе начнется".

После выпуска пространство для выбора откроется в полной мере. Бурильщики получат преимущество при поступлении в профильные вузы и смогут найти достойную работу. Потенциальные работодатели подтверждают: потребность в таких кадрах - есть.