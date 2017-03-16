Юных мурманчан научили мастерить поделки из бросового материала

Кирилл Коган.

Фигурки голубей из старых журналов. Мурманских школьников научили мастерить поделки из бросового материала. В детско-юношеской библиотеке - экологическая мастерская "Весенние птицы". Такие мастер-классы здесь проводят уже три года. В учреждении скопилось множество ненужных газет, нот, книг. Чтобы их не выбрасывать принято решение дать макулатуре "вторую жизнь". Поделки стали отличными подарками для родных и близких.

Заведующая отделом литературы по искусству ГОБУК "Мурманская детско-юношеская библиотека" Светлана Литвинова: "Наша главная тема - это экология, мы призываем к тому, чтобы наше юное поколение задумалось над тем, что природу нужно беречь, ее нужно жалеть, нужно уметь использовать вторичные материалы, особенно природные, чтобы экономить бумагу, чтобы экономить какие-то дорогостоящие материалы".







