В Андреевой губе начала работу приемочная комиссия

Елена Белкина.

Она должна проверить готовность инфраструктуры к вывозу на переработку отработавшего ядерного топлива атомных подлодок. Операция начнется в июне этого года. Чтобы создать надежную и безопасную технологическую цепочку понадобилось 16 лет. И объединения усилий семи стран. Грант на 50 млн евро на создание блока сухого хранения выделил Европейский банк реконструкции и развития, делегация которого в эти дни работает на береговой базе "СевРАО" в Андреевой губе для оценки текущего состояния комплекса.



