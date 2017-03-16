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16.03.2017 08:54

В Кандалакше всерьез задумались о создании женской хоккейной команды

Артем Дашевский.

Тенденция последнего времени, в этот не легкий и зачастую травмоопасный спорт приходят всё больше девушек. Тренируются в местной спортшколе наравне с мальчишками и, как отмечает тренер, ни в чем им не уступают. Смеются, - на льду отличить их можно только по торчащим из под шлема косичкам. Родители юных спортсменок довольны выбором своих детей и считают, что именно хоккей поможет воспитать характер. И надеются, что скоро их чада станут новыми спортивными звездами.
Мама юной хоккеистки Алла Игнатенко: "Во-первых, хоккеей — это тяжелый вид спорта - в плане физических нагрузок. Ответственный вид спорта, все-таки - он командный".
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