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16.03.2017 08:30

В Снежногорске прошел "круглый стол". Тема обсуждения - возможности расширения мер соцподдержки инвалидов

Татьяна Нестерова.

"Равный среди равных". В Снежногорске прошел "круглый стол", где жители, представители администрации, общественных организаций вместе с социальными работниками обсуждали возможности расширения мер соцподдержки инвалидов и семей, воспитывающих особенных детей. Сегодня в ЗАТО проживают 848 северян с ограниченными возможностями здоровья, среди них 128 детей. До 18 лет юные северяне получают  помощь в Полярнинском Комплексном центре, на дому, работает служба срочного социального обслуживания и соцтакси. В ЗАТО пристальное внимание уделяется   "доступной среде". Но есть ряд вопросов, которые требуют решения.    
Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "В перспективе, как раз, я знаю, есть потребность развития услуг для молодых инвалидов. Сегодня такие услуги не предоставляются. Но будем искать возможность для того, чтобы оказывать услуги на площадках наших учреждений, а может быть и с развитием негосударственного сектора относительно молодых инвалидов, их социализации в дальнейшем".
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