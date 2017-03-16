В Снежногорске прошел "круглый стол". Тема обсуждения - возможности расширения мер соцподдержки инвалидов

Татьяна Нестерова.

"Равный среди равных". В Снежногорске прошел "круглый стол", где жители, представители администрации, общественных организаций вместе с социальными работниками обсуждали возможности расширения мер соцподдержки инвалидов и семей, воспитывающих особенных детей. Сегодня в ЗАТО проживают 848 северян с ограниченными возможностями здоровья, среди них 128 детей. До 18 лет юные северяне получают помощь в Полярнинском Комплексном центре, на дому, работает служба срочного социального обслуживания и соцтакси. В ЗАТО пристальное внимание уделяется "доступной среде". Но есть ряд вопросов, которые требуют решения.

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "В перспективе, как раз, я знаю, есть потребность развития услуг для молодых инвалидов. Сегодня такие услуги не предоставляются. Но будем искать возможность для того, чтобы оказывать услуги на площадках наших учреждений, а может быть и с развитием негосударственного сектора относительно молодых инвалидов, их социализации в дальнейшем".







