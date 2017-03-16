"Равный среди равных". Новые меры соцподдержки семей, воспитывающих особых детей

Татьяна Нестерова.

В Снежногорске прошел "круглый стол", на котором обсудили возможности расширения мер социальной поддержки тех семей, которые воспитывают особых детей. Участники встречи - специалисты профильного ведомства, представители администрации, общественных организаций. Сегодня в ЗАТО 848 северян с ограниченными возможностями здоровья, среди них 128 несовершеннолетних. До 18 лет юные северяне получают социально-бытовую, педагогическую, психологическую помощь в Полярнинском комплексном центре, на дому. Работает служба срочного соцобслуживания и социальное такси. Пристальное внимание "доступной среде".

Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров: "Мы недавно переоборудовали Дом культуры "Север" в Полярном, сделали пристройку к нему, большой новый вход. Там изначально предполагали большой лифт для инвалидов. И эта система функционирует. В ДЮСШ тоже безбарьерная среда, там тоже лифт для инвалидов. И переходы, и проезды. Что касается старого жилого фонда, то там мы сейчас рассматриваем вопрос об обеспечении маломобильных групп населения вот такими пандусами, чтобы они могли заезжать".

Есть вопросы, которые только на уровне муниципалитета не решить. Специалисты министерства социального развития региона - уже после встречи - провели личные приемы граждан.

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "В перспективе, как раз, я знаю, есть потребность развития услуг для молодых инвалидов. Сегодня такие услуги не предоставляются. Но будем искать возможность для того, чтобы оказывать услуги на площадках наших учреждений, а может быть и с развитием негосударственного сектора относительно молодых инвалидов, их социализации в дальнейшем".

Анжела Свириденко: "Такие "круглые столы" обязательно надо устраивать чаще, потому что очень много вопросов решаемых, которые мы задаем, нам могут ответить и помочь. И мы что-то предложить в свою очередь".







