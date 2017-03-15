Знать и уметь воспользоваться. Сегодня - Всемирный день защиты прав потребителей

Анастасия Ярославская.

Сегодня - Всемирный день защиты прав потребителей. В нашей стране о них заговорили "в голос" с приходом рыночных отношений - четверть века назад. И, тем не менее, до сих пор далеко не каждый, а мы все - потребители, знает свои законные права и умеет ими пользоваться.

Каждый день мы выбираем что и где купить - выбором этим далеко не всегда довольны, но далеко не каждый готов отстаивать свои незыблемые потребительские права. В прошлом году из 750 тысяч северян на это потратили время и нервы всего три тысячи.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Илья Андрухин: "Первое ЖКХ, второе - розничная торговля".

Клиентов у розницы на глазах забирает Интернет. Объемы продаж на российском дистанционном рынке в прошлом году перешагнули в рублях отметку в 760 миллиардов. Отсюда девиз очередного Всемирного дня - "Потребительские права в цифровую эпоху".

Блиц-опрос: "Удобно, когда есть карта - можно никуда не выходить. У нас, в нашей деревне, такого нет. Зачем мне этот Интернет, вот если бы Интернет деньги выдавал нам, пенсионерам, тогда это было бы здорово!"

В Роспотребнадзоре отмечают - потребитель пошел продвинутый, хотя правовая грамотность зачастую хромает. Из-за этого проверки лишь по каждому десятому обращению. Что касается Интернет-покупок, здесь жалоб немного - всего 38. Вероятнее всего, не потому что повально довольны - не хотят или не на кого жаловаться.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Илья Андрухин: "Усматривается тенденция, что граждане, не понимая рисков, приобретают товары в социальных сетях, которые как таковые не являются вообще продавцами, не подпадают под критерии, которые определены Законом о защите прав потребителей".

Блиц-опрос: "В прошлом году не пришло 4 посылки до сих пор, месяцев пять прошло уже".

Пока электронная коммерция чаще как "кот в мешке". Современный ресурс, проверка которого на беспроигрошность у большинства по старинке - сарафанное радио - по совету знакомого, что уже купил. Хотя есть вполне рабочие ориентиры.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Татьяна Опря : "Название сайта, на котором вы приобретаете товары, должно обязательно заканчиваться на домен ".ru". Это говорит о чем - о том, что сайт зарегистрирован в РФ и на этом сайте возможно приобретение товаров максимально безопасным способом".

Значение имеет каждый нюанс - наименование, местонахождение, гостевая книга, формы оплаты. Это, кстати, еще один "красный сигнал" - предлагают наличкой, курьером - повод забеспокоиться, как и слишком низкие цены. В помощь всем - "кладезь знаний" для потребителей - государственный информационный портал, на котором о всех правах - на примерах, с образцами, судебной практикой. Требовать свое должно быть самым обычным делом.





