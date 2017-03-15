Не парк, а "Сказка". В Мурманске стартовала большая реконструкция детского городка на Семеновском озере

Наталия Бурдина.

В Мурманске появится парк развлечений "Сказка". Большая реконструкция ждет детский городок на Семеновском озере. Его площадь - 9 тысяч квадратных метров. Уже сейчас готов план будущего комплекса. При его подготовке учитывались мнения мурманчан. Работы планируют начать в конце мая - начале июня. Но это будет только первый этап. Сначала подрядчик займется рельефом и подготовкой территории. Вместо старой стены с башенками, которая не отвечает нормам безопасности, построят новую. Уже в 2018 году будут устанавливать сами объекты. Различные фигуры героев русских сказок. Несколько игровых зон для детей разного возраста. К примеру, на одной из площадок ребята смогут изучать правила дорожного движения.

Директор муниципального учреждения "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Площадка ДПС для детей до 6-7 лет. Проводить какие-то даже, может быть, мероприятия по ознакомлению с правилами дорожного движения. Как говорится, готовить и наших пешеходов, и вежливых водителей. Вторая площадка до 12 лет, где детки могут играть - это "Средневековье". Для детей чуть постарше - 14-15 лет - площадка "Летучий корабль".

Зона отдыха будет многофункциональной. Для отдыхающих предусмотрены скамейки, кафе. Также - крытый павильон для творческих занятий. Посещать новый детский городок смогут все желающие и бесплатно.







