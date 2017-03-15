В Кандалакше состоялось долгожданное открытие бассейна

Светлана Деменева.

Долгожданное открытие бассейна в Кандалакше, строительство которого велось с 2011 года, состоялось сегодня. По праву этот объект считается долгостроем. Несколько лет подрядчики срывали график работ. В ходе строительства неоднократно выявлялись серьезные проблемы, из-за которых проект вынуждены были постоянно дорабатывать, а время сдачи переносить на более поздний срок. Губернатор взяла этот вопрос под личный контроль. И вот уже завтра, с 16 марта, бассейн будет принимать посетителей согласно утвержденному графику работы. Это современный спортивный комплекс, где люди смогут не только отдохнуть, но и серьезно заняться плаванием. Подробности уже завтра в выпусках новостей.





