Комитет по ветеринарии Мурманской области продолжает мероприятия по профилактике опасных заболеваний

Главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области Алексей Касаткин издал приказ о мерах по предупреждению заноса и распространения гриппа птиц на территории Мурманской области.



Межведомственный план мероприятий по предупреждению заноса и распространения гриппа птиц на территории Мурманской области, в соответствии с которым ежегодно государственной ветеринарной службой проводится соответствующая работа, утвержден постановлением регионального правительства в 2009 году.



В 2016 году проведены мониторинговые исследования 418 проб биоматериала на грипп дикой и синантропной птицы, а также 648 проб крови от птиц птицеводческих хозяйств и птиц, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан. Результаты отрицательные.



В 2017 году запланировано отобрать для исследований 960 проб, в том числе от дикой птицы – 200 проб. За истекший период текущего года исследована 181 проба, в том числе 37 проб от дикой и синантропной птицы. Результаты исследований также отрицательные.



В настоящее время проводится разъяснительная работа с гражданами – владельцами личных подсобных хозяйств, содержащих птицу, о профилактике заболевания и первоочередных мерах при подозрении на возникновение гриппа. Распространяются памятки.



Комитет по ветеринарии Мурманской области напоминает, что резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы, которые и представляют основной риск для заражения домашних и сельскохозяйственных птиц.



Любые изменения нормального поведения птиц (отказ от корма и воды, апатия, взъерошенность оперения, шаткость походки, опущенные крылья и др.), а также внезапный падеж птиц может свидетельствовать о заболевании, что требует незамедлительного обращения в ветеринарную службу для уточнения диагноза, оперативного купирования инфекции, чтобы не допустить ее распространение.





Для сведения:



Специалисты сообщают об обострении эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в азиатских и европейских странах мира (Южная Корея, Иран, Германия, Франция, Польша, Словакия, Румыния, Чехия), а также на территории Российской Федерации (Республика Калмыкия, Тыва, Астрахань, Краснодарский край, Московская область).



По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, более 30 стран уведомили Всемирную организацию здравоохранения животных о вспышках гриппа птиц, обусловленного подтипом Н5N8. Выявлен «новый» вирус Н5N6 в Греции, который широко распространился в Японии и Китае и представляет угрозу для человека. Зафиксированы случаи заражения вирусом «птичьего» гриппа человека в Китае, обусловленные подтипом Н7N9.



В России вирус гриппа Н5N8 в 2016 году был обнаружен у павших в период весенней миграции диких птиц на озере Убсу-Нур в Республике Тыва на границе с Монголией. Вирус этого подтипа в конце 2016 года вызвал вспышки заболевания на крупных промышленных предприятиях в Астраханской и Ростовской областях. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии, Чечне и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в Воронежском зоопарке.



В конце февраля текущего года вирус гриппа был выделен от павших лебедей-шипунов в Калининградской области. А уже в марте обострилась эпизоотическая ситуация и в Московской области.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /