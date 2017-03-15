Праздник Севера: старты биатлонистов и конькобежцев

До официального открытия 83-го традиционного Праздника Севера осталось два дня. Торжественная церемония состоится 17 марта на площади Пять Углов Мурманска. Она начнется в 20.00.



Готовятся к Полярной олимпиаде и спортсмены. В пятницу стартуют соревнования по биатлону 83-го традиционного Праздника Севера. Юные и взрослые стреляющие лыжники поспорят за медали Полярной олимпиады в двух дисциплинах. Конкуренцию мурманчанам на снежных трассах Долины Уюта составят гости из разных городов страны, а также Белоруссии.



17 марта состязания начнутся в 10.30. Стреляющие лыжники разыграют комплекты наград в спринте с двумя огневыми рубежами. В субботу 18 марта они поборются за титул сильнейшего в персьюте с четырьмя огневыми рубежами. Начало гонки в 11.00. По ее окончании в 14.20 состоится церемония награждения победителей и призёров.



А в Оленегорске награды Полярной олимпиады разыграют конькобежцы.



На зеркальные дорожки стадиона спортшколы «Олимп» выйдут около сотни ледовых скороходов из городов и поселков Кольского Заполярья, а также Сортавалы, Петрозаводска, Коломны и Норвегии. С 17 по 19 марта они поборются за медали на различных дистанциях, а также в командном спринте и смешанной женско-мужской эстафете 4х400 м. Венцом состязаний по традиции станет марафонская гонка. Мужчинам предстоит преодолеть 40-километровку, женщинам – 10-километровку.



Одновременно со взрослыми в рамках 57-го Праздника Севера учащихся будут состязаться и юные конькобежцы. Начало соревнований в 11.00. Церемония награждения состоится 18 марта в 18.00, 19 марта – в 15.00.



Программа соревнований:



17 марта – мужчины, дистанция 500 м, 3000 м.

Женщины, дистанция 500 м, 1500 м.

Командный спринт.

Ветераны спорта – 500 м, 1000 м.



18 марта – мужчины, дистанция 1500 м, 5000 м.

Женщины, дистанция 1000 м, 3000 м.

Смешанная эстафета 4х400 м.

Ветераны спорта, 500 м.



19 марта – мужчины, марафон 40 км.

Женщины и ветераны спорта, 10 км.



/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /



