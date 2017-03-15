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15.03.2017 16:45

"Здоровое будущее". В рамках Недели высоких технологий школьники и студенты медицинского колледжа встретились с заполярными врачами

Яков Осетров.

Неделя высоких технологий продолжает шагать по Мурманской области. Очередное событие - встреча школьников и студентов медицинского колледжа с врачами, которые участвуют в новом проекте "Единой России" - "Здоровое будущее". Доктора ответили на вопросы, рассказали о современных достижениях в ортопедии и травматологии, о внедрении лапароскопии. Гордость областной больницы - кардиология. Городской - офтальмология. И не только.
Главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Евгений Тарбаев: "Наши специалисты выезжали на центральные базы, чтобы руками понять, как освоить эту помощь. С этого года у нас помощь оказывается и по гинекологии. Хорошо развита высокотехнологическая помощь и в Пироговском центре. У нас есть, что молодежи показать, чего достигла Мурманская область. Чтобы молодежь поняла, что в наших лечебных учреждениях работать интересно и перспективно".
Привлечь юных северян к искусству врачевания - одна их главных задач партийного проекта "Здоровое будущее". Учитывая, что многие больницы и поликлиники испытывают дефицит врачей, особенно в глубинке, основная надежда сегодня - на новые кадры.
Главный врач оленегорской больницы (фракция "Единая Россия") Эдуард Гончаров: "Профориентация на любых этапах обучения для нас очень важна, поэтому мы хотели бы, чтобы те, кто уже изучает медицину - загорелись ей, начали жить и оставались как можно дольше в здравоохранении Мурманской области".
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