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15.03.2017 16:40

В Мурманске прошел конкурс по спортивным бальным танцам "Весенние ритмы"

Светлана Деменева.

Классические вальс и танго вперемешку с зажигательными ритмами самбы, квикстепа и "ча-ча-ча". В Мурманске прошел конкурс по спортивным бальным танцам "Весенние ритмы". Среди участников - школьники от 7 до 10 лет и самые юные - группа "бэби". Многие из этих малышей на профессиональном танцполе впервые. В последние годы заполярная школа спортивных бальных танцев шагнула далеко вперед. Пары из Мурманской области показывают хорошие результаты на соревнованиях всероссийского и международного уровней. Этот конкурс для многих участников  - успешный старт.
Руководитель танцевально-спортивного клуба "Ювента" Юлия Можейко: "Дети награждаются медалями, грамотами, потом выходят на другие, более сложные турниры, и там уже соревнуются".
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