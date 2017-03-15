Светлана Деменева.

Классические вальс и танго вперемешку с зажигательными ритмами самбы, квикстепа и "ча-ча-ча". В Мурманске прошел конкурс по спортивным бальным танцам "Весенние ритмы". Среди участников - школьники от 7 до 10 лет и самые юные - группа "бэби". Многие из этих малышей на профессиональном танцполе впервые. В последние годы заполярная школа спортивных бальных танцев шагнула далеко вперед. Пары из Мурманской области показывают хорошие результаты на соревнованиях всероссийского и международного уровней. Этот конкурс для многих участников - успешный старт.

Руководитель танцевально-спортивного клуба "Ювента" Юлия Можейко: "Дети награждаются медалями, грамотами, потом выходят на другие, более сложные турниры, и там уже соревнуются".







