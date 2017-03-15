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15.03.2017 16:35

Тема профилактики правонарушений на муниципальном и региональном уровнях стала центральной на заседании областной межведомственной комиссии

Андрей Зайцев.

Комиссия прошла под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина. Контроль, пресечение и предупреждение. Работу эту ведут ежедневно, в каждой сфере. Так, например, спортивные мероприятия, как показывает практика, могут нести в себе потенциальную опасность. И вот уже много лет в регионе взаимодействие всех заинтересованных ведомств даёт регулярный положительный результат. Но его необходимо закреплять.
Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "У нас есть металлодетекторы, у нас есть камеры слежения, но мы понимаем, что по новым требованиям мы ещё должны закупить оборудование на большую сумму, которое позволит нам идентифицировать всех болельщиков".
Профилактика правонарушений среди юных северян. Здесь спортивное направление играет ведущую роль. Сегодня в регионе работают 130 учреждений дополнительного образования. Помимо секций, это творческие кружки и объединения, клубы по интересам.
Первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира: "Сегодня ещё такое направление развивается как школьные и студенческие спортивные клубы. Сегодня у нас 70 школьных спортивных клубов, которые действуют на базе общеобразовательных школ. Можем сказать, что в 2016 году в 3 раза увеличилась численность детей, которые ходят в эти спортивные клубы".
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