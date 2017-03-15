Министерство здравоохранения Мурманской области подвело итоги работы за 2016 год и обозначило ключевые задачи на среднесрочную перспективу

Сегодня состоялось заседание коллегии по итогам деятельности министерства и учреждений здравоохранения региона за 2016 год.



С ключевым докладом о результатах работы выступил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.



В Мурманской области сохраняется одним из самых высоких в России показатель обеспеченности населения региона высокотехнологичной медицинской помощью. В 2016 году этот показатель продолжил расти. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 6,5 тысячи жителей региона, что на 10% больше, чем в 2015 году. Более 3,5 тысячи жителей региона прошли лечение на базе Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.



В 2016 году была продолжена работа по обеспечению учреждений здравоохранения региона медицинскими кадрами. В Мурманской области сегодня трудятся более 3,5 тысячи врачей и более 10 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.



Для обеспечения притока медицинских кадров и уменьшения кадрового дефицита в отрасли министерством ведется работа по подготовке квалифицированных медицинских работников, в рамках которой в 2016 году по «целевым направлениям» в число студентов медицинских вузов страны были зачислены 63 выпускника образовательных организаций Мурманской области (в 2015 году – 53).



На дефицитные рабочие места трудоустроены 44 врача-специалиста, получивших единовременные денежные выплаты в размере 200 000 рублей. На 2017 год запланированы выплаты 44 медицинским работникам, в том числе средним медицинским работникам.



В 2016 году за счет средств областного бюджета было закуплено и поставлено 68 единиц медицинского оборудования и 816 единиц медицинской мебели, в том числе: рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места для Печенгской центральной районной больницы и цифровой маммограф для Мурманского областного онкологического диспансера. Кроме того, в рамках программы борьбы с туберкулезом за счет средств федерального бюджета было поставлено шесть единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф и лабораторное оборудование.



В 2016 году за счет средств областного бюджета мероприятия по капитальным и текущим ремонтам были выполнены на 37 объектах 20 учреждений здравоохранения. Продолжена модернизация автомобильного парка медицинских организаций. В учреждения было поставлено 30 единиц автотранспорта.



Продолжена реализация проекта «Доброжелательная регистратура», включающего в себя обустройство регистратуры, создание call-центра, выстраивание логистики потока пациентов. Проект реализован в мурманских поликлиниках № 3, 4 и № 7, в Апатитско-Кировской больнице (Кировск и Апатиты) и Печенгской больнице (Никель и Заполярный).



Среди основных задач министерства здравоохранения Мурманской области на среднесрочную перспективу были обозначены: введение в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Чапома и Варзуга Кандалакшской центральной районной больницы; завершение капитального ремонта радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера; введение в эксплуатацию новой лечебной амбулатории в районе «25 км» в Кировске; завершение работы по капитальному ремонту детской поликлиники Мончегорской центральной районной больницы; введение в эксплуатацию приемного отделения инфекционного отделения Мурманской детской клинической больницы; начало капитального ремонта детской поликлиники в Североморске и поликлиники в микрорайоне Нива-3 города Кандалакши; продолжение внедрения проекта «Доброжелательная регистратура» в семи медицинских организациях Мурманской области.



В рамках заседания коллегии также были рассмотрены итоги деятельности в системе ОМС региона за 2016 год; результаты реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и от онкологических заболеваний на территории Мурманской области; актуальные вопросы соблюдения медицинскими организациями обязательных требований в сфере охраны здоровья граждан; состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения в регионе в 2016 году; другие вопросы.



Работа коллегии продолжится 16 марта в рамках профильных секций.



/ Министерство здравоохранения Мурманской области /





