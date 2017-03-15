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15.03.2017 16:20

Лесничества Мурманской области готовятся к учениям по тушению лесных пожаров

Заместитель губернатора Евгений Никора провел рабочее совещание по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2017 года.

В работе совещания приняли участие руководители и специалисты регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Мурманской базы авиационной охраны лесов.

С докладом о ходе подготовки сил и средств к предстоящему пожароопасному сезону выступил начальник Мурманской авиабазы Валерий Яковенко. Он сообщил, что в начале марта Мурманская авиабаза приняла участие в учениях, организованных Главным управлением МЧС России по Мурманской области. В апреле запланировано проведение учений по тактике и технике тушения лесных пожаров на территории всех лесничеств.

Евгений Никора отметил, что подготовка к лесопожарному сезону – одна из первоочередных задач, она стоит на особом контроле профильного ведомства и Правительства Мурманской области.

По итогам совещания перед Мурманской авиабазой была поставлена задача обеспечить готовность к пожароопасному сезону сил и средств в установленные сроки.

Для справки:

В 2016 году в период лесопожарного сезона силами Мурманской авиабазы было ликвидировано 39 лесных пожаров, средняя площадь одного пожара составила 8,3 га. На сегодняшний день в девяти субъектах Российской Федерации открыт пожароопасный сезон, в двух субъектах введен особый противопожарный режим.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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