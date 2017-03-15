Вниманию водителей

В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети Мурманска будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта на следующих участках:



– на разворотном кольце общественного транспорта на пересечении ул. Аскольдовцев и ул. Чумбарова-Лучинского, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам, с 8 до 20 часов 15 марта;



– по проезду вдоль 178 квартала с 20 часов 15 марта до 8 часов 16 марта;



– по ул. Академика Книповича, от ул. Полярные Зори до ул. Капитана Буркова (нечетная сторона) с 20 часов 15 марта до 8 часов 16 марта;



– по ул. Зои Космодемьянской, от ул. Морской до дома № 34 по ул. Зои Космодемьянской (четная сторона) с 8 до 20 часов 16 марта;



– по ул. Магомета Гаджиева (нечетная сторона) с 20 часов 16 марта до 20 часов 17 марта.



/Администрация г. Мурманска/