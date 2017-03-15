Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.03.2017 17:45

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует познакомить своих детей с Интернет-порталом детской безопасности СПАС-ЭКСТРИМ

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует познакомить своих детей с Интернет-порталом детской безопасности СПАС-ЭКСТРИМ, где можно найти всю необходимую информацию о безопасном поведении как на улицах города, так и дома.

Также на портале содержатся рекомендации профессиональных спасателей, как действовать в случае нештатной ситуации, интерактивные игры, обучающие видеоролики и мультфильмы. И главное – все эти правила в доступной игровой форме.

Сайт содержит в себе несколько основных разделов, среди них «ОБЖ», «Творчество», «Новости», «Юные герои», «Как стать спасателем» и другие.

На главной странице ребята смогут подробно узнать об экстренных службах, для чего они нужны, когда и по какому номеру их нужно вызывать.

Раздел «Основная тема» затрагивает актуальные сезонные риски и основные опасности, связанные с ними. Он содержит комиксы, инфографику, кроссворды, сканворды, раскраски, видео, детские рисунки и сочинения, правила безопасности.

В разделе «ОБЖ», состоящем из серии уроков, размещается информация о правилах безопасности по направлениям различных министерств и ведомств - МЧС, МВД, Минздрав, ФСБ. Завершается урок тестированием, что дает возможность проверить и закрепить полученные знания. Также здесь размещены методические пособия для преподавателей ОБЖ.

Самые лучшие художественные работы детей со всех уголков страны - картины, стихи и проза - будут размещаться в разделе «Творчество». О юных героях, которые совершили героические поступки, Вы сможете узнать в разделе «Юные герои».

Родители, познакомьте своего ребенка с сайтом «Спас-Экстрим», и вы не будете волноваться за его безопасность!

Портал можно найти в сети Интернет по адресу: http://www.spas-extreme.ru.

/МЧС России по Мурманской области/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.95
Евро = 62.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.