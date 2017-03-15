Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует познакомить своих детей с Интернет-порталом детской безопасности СПАС-ЭКСТРИМ, где можно найти всю необходимую информацию о безопасном поведении как на улицах города, так и дома.



Также на портале содержатся рекомендации профессиональных спасателей, как действовать в случае нештатной ситуации, интерактивные игры, обучающие видеоролики и мультфильмы. И главное – все эти правила в доступной игровой форме.



Сайт содержит в себе несколько основных разделов, среди них «ОБЖ», «Творчество», «Новости», «Юные герои», «Как стать спасателем» и другие.



На главной странице ребята смогут подробно узнать об экстренных службах, для чего они нужны, когда и по какому номеру их нужно вызывать.



Раздел «Основная тема» затрагивает актуальные сезонные риски и основные опасности, связанные с ними. Он содержит комиксы, инфографику, кроссворды, сканворды, раскраски, видео, детские рисунки и сочинения, правила безопасности.



В разделе «ОБЖ», состоящем из серии уроков, размещается информация о правилах безопасности по направлениям различных министерств и ведомств - МЧС, МВД, Минздрав, ФСБ. Завершается урок тестированием, что дает возможность проверить и закрепить полученные знания. Также здесь размещены методические пособия для преподавателей ОБЖ.



Самые лучшие художественные работы детей со всех уголков страны - картины, стихи и проза - будут размещаться в разделе «Творчество». О юных героях, которые совершили героические поступки, Вы сможете узнать в разделе «Юные герои».



Родители, познакомьте своего ребенка с сайтом «Спас-Экстрим», и вы не будете волноваться за его безопасность!



Портал можно найти в сети Интернет по адресу: http://www.spas-extreme.ru.



/МЧС России по Мурманской области/