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15.03.2017 17:30

Прокуратурой Первомайского округа города Мурманска будет проводится "горячая линия" по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции

Прокуратурой Первомайского округа города Мурманска 17 марта 2017 года с 14:00 до 16:00 часов будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции и законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Сообщить о нарушениях закона в указанных сферах, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» Вы можете старшему помощнику прокурора округа Джулаеву Денису Александровичу по телефону 52-43-09.

/Прокуратура Мурманской области/
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