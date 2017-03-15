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15.03.2017 17:10

Командир спецназа «Айсберг» регионального УФСИН рассказал о работе отдела по патриотическому воспитанию молодёжи

В администрации города Мурманска состоялось заседание Совета по патриотическому воспитанию населения, на котором с докладом о работе отдела специального назначения «Айсберг» с молодёжью города выступил начальник спецназа УФСИН Андрей Покровский.
Андрей Евгеньевич рассказал участникам заседания, что на протяжении 11 лет сотрудники ОСН «Айсберг» являются шефами средней образовательной школы № 5 города Мурманска, на базе которой был создан и успешно работает военно-спортивный клуб старшеклассников под одноимённым названием. Также спецназовцы осуществляют шефство над воспитанниками приюта для детей и подростков «Берегиня» Кольского района.
Отдел специального назначения предоставляет свою учебно-материальную базу для тренировочных занятий учащихся школ города Мурманска: «Школа безопасности», «Школа выживания», «Стрельба из пневматической винтовки», «Физическая подготовка».  
С целью воспитания у обучающихся осознанного отношения к нравственным ценностям, причастности к судьбе Отечества бойцы спецназа участвуют с молодёжью в экспедициях, посвященных «Дням Памяти и Скорби», по местам боев и захоронений воинов, погибших в Великую Отечественную войну.
Руководство Отдела проводит профориентационную работу со старшеклассниками в целях формирования моральной, психологической и физической готовности их к профессиям военной направленности и службе в армии и на флоте, поступления в высшие учебные учреждения ФСИН России. Ежегодно в апреле и октябре бойца «Айсберга» принимают участие в «Дне призывника», в котором участвует до 600 учащихся старших классов общеобразовательных школ города, будущих призывников.
Под патронажем УФСИН России по Мурманской области была возрождена традиция проведения военно-спортивных игр. В мае каждого года сотрудники отдела организовывают и проводят военно-спортивную игру «Северный рубеж» (Зарница).
Большое внимание также уделяется участию в различных спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях для молодёжи.
В 2016 году отдел организовал и принял участие в сорока мероприятиях, направленных на популяризацию службы в уголовно-исполнительной системе и патриотическую работу с учащимися общеобразовательных учреждений Мурманской области. Вниманием охвачено более 1500 учащихся.


Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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