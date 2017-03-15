Управление госслужбы и кадров приглашает на тренинг для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей в органах исполнительной власти региона

Управление государственной службы и кадров Аппарата Правительства Мурманской области приглашает на тренинг, организованный для лиц, планирующих участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей и по формированию кадрового резерва в исполнительных органах государственной власти региона. Тренинг – это новая форма подготовки к прохождению «кадровых» конкурсов. Его главная цель состоит в том, чтобы помочь гражданам подготовиться к конкурсным заданиям и успешно пройти их.



Как пояснили в управлении госслужбы и кадров Аппарата Правительства Мурманской области, тренинг позволит сформировать понимание о гражданской службе как об особом направлении профессиональной деятельности, определить готовность к прохождению гражданской службы и наличие необходимых для этого знаний, а также выявить сферы, требующие дополнительной подготовки.



В рамках встречи будут рассматриваться вопросы, которые подчас вызывают трудности у кандидатов. В частности, особое внимание будет уделено грамотному заполнению документов, представляемых для участия в конкурсе. Участники тренинга ознакомятся с методами, используемыми при оценке кандидатов: решение кейсов, индивидуальное собеседование, интервьюирование и др. Также будет проводиться подготовка к компьютерному тестированию на соответствие кандидата базовым квалификационным требованиям. Они включают знание русского языка, основ законодательства, включая Конституцию Российской Федерации, законодательство о гражданской службе, законодательство о противодействии коррупции, знание основ делопроизводства и документооборота.



Занятие состоится 6 апреля 2017 года в 18.00 по адресу г. Мурманск, пр. Ленина, 75, каб.21, вход в административное здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.



Записаться на тренинг можно до 31 марта по адресам электронной почты: ronzhina@gov-murman.ru, ryabova@gov-murman.ru.



/ Аппарат Правительства Мурманской области /