Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.03.2017 16:00

«Колдуют руки над картиной». В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих открылась выставка картин Светланы Зоновой

В творческой галерее Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих состоялось открытие выставки картин «Колдуют руки над картиной» незрячей художницы Светланы Зоновой.

Светлана Владимировна Зонова (творческий псевдоним Лана Норд) - поэт, прозаик, исполнитель авторских песен, художник пластилиновой живописи.

Выставка «Колдуют руки над картиной»- это третья персональная выставка Светланы. На ней представлено 30 картин, выполненных из пластилина в жанре натюрморта и пейзажа. Выставка сопровождалась  аудио-экскурсией автора.  

Гости выставки смогли пообщаться со Светланой через  Скайп и поделиться своими впечатлениями. На открытии выставки  присутствовали представители   Ротари клуба «Мурманск», Мурманского областного художественного музея, областной   детско - юношеской библиотеки, педагоги и учащиеся коррекционной школы-интерната №3.        

/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.95
Евро = 62.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.