«Колдуют руки над картиной». В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих открылась выставка картин Светланы Зоновой

В творческой галерее Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих состоялось открытие выставки картин «Колдуют руки над картиной» незрячей художницы Светланы Зоновой.



Светлана Владимировна Зонова (творческий псевдоним Лана Норд) - поэт, прозаик, исполнитель авторских песен, художник пластилиновой живописи.



Выставка «Колдуют руки над картиной»- это третья персональная выставка Светланы. На ней представлено 30 картин, выполненных из пластилина в жанре натюрморта и пейзажа. Выставка сопровождалась аудио-экскурсией автора.



Гости выставки смогли пообщаться со Светланой через Скайп и поделиться своими впечатлениями. На открытии выставки присутствовали представители Ротари клуба «Мурманск», Мурманского областного художественного музея, областной детско - юношеской библиотеки, педагоги и учащиеся коррекционной школы-интерната №3.



/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/