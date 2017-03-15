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15.03.2017 15:30

Сотрудники ГИБДД Мурманской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Маячок»

На территории Мурманской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок». Мероприятие проводилось с целью  повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с проездом автомобилей специального назначения, а также укрепления транспортной дисциплины среди водителей. В проведении операции «Маячок» принимали участие автомобили экстренных служб (МЧС, скорая медицинская помощь, полиция).

В результате операции 9 водителей привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

Существующая практика применения специальных световых и звуковых сигналов показывает, что участники дорожного движения не всегда выполняют требования Правил дорожного движения и не пропускают автомобили оперативных служб, следующие на вызов.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о необходимости предоставлять преимущество для движения транспортным средствам экстренных служб с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальными звуковыми сигналами. Игнорирование звуковых и световых сигналов может создать аварийную ситуацию на дорогах. Кроме того, от соблюдения Правил дорожного движения нередко зависит жизнь и здоровье не только участников дорожного движения, но и других людей, к которым сотрудники экстренных служб спешат на помощь.

 

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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