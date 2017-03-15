В Мурманске прошло заседание комитета старших должностных лиц совета Баренцева/Евроарктического региона

Елена Белкина.

Сегодня на атомоходе " Ленин" прошло заседание комитета старших должностных лиц Совета Баренцева/Евроарктического региона. В нем приняли участие представители России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Европейского союза. Общий лозунг, под которым почти 25 лет работает Совет, созданный в январе 1993 года в Киркенесе, - "Работаем вместе для инновационного, "умного" и устойчивого Баренцрегиона". Последние 2 года в нем председательствует Россия. Приоритеты - развитие транспортной системы, в том числе, Северного морского пути и паромного сообщения между северными странами, защита окружающей среды, сотрудничество в культуре, туризме и спорте. Среди самых ярких событий - только что состоявшаяся в Раякоски "Лыжня Дружбы", открывшая для любителей здорового образа жизни в Баренцрегионе 3 границы.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы еще 2 года назад отметили, что ухудшение общей международной обстановки привело к тому, что межрегиональное сотрудничество начало наоборот активизироваться. Потому что те страны, особенно здесь, у нас на Севере, поняли, что это та платформа, где можно сохранить диалог, где можно сохранить сотрудничество, скажем так, не оглядываясь на то, как ведут себя федеральные органы власти. Поэтому все это поддерживают. И, я думаю, что оно только укрепляется и развивается".

Совет Баренцрегиона координирует деятельность 15-ти рабочих групп - межгосударственных, региональных или совместных. Ближайшая международная встреча - также в Мурманске, российско-норвежская комиссия обсудит проекты приграничного сотрудничества. В июне в Умбе - VII фестиваль фольклора Баренцева/Евроарктического региона.









