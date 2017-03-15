Формирование земельных участков под многоквартирными домами - основная тема совещания городских властей с общественными организациями

Елена Белкина.

Участники встречи обсудили проблемы собственников жилья и управляющих компаний при межевании. Надо выработать механизм работы в этой сфере. Согласно Жилищному кодексу, земельный участок под многоквартирным домом относится к общему имуществу, определяется земельным и градостроительным законодательствами, ставится на кадастровый учет. В областном центре таких домов не так много.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Помимо правовладения этим земельным участком - собственники получают право распоряжения землей и, соответственно, могут извлекать денежную прибыль. Сегодня проблема заключается в том, что у нас в городе земельные участки сформированы таким образом, что на них находятся несколько многоквартирных домов. Что существенно затрудняет собрание собственников жилья, которые должны принять решение".

Проблема принадлежности дворовых территорий сегодня всё более актуальна. По федеральному проекту "Комфортная городская среда" Мурманская область может получить 200 млн рублей на благоустройство дорог и дворов. Муниципалитетам и собственникам необходимо представить конкретные проекты, чтобы получить на них средства. Плюс к этому - снежная зима этого года показала, что отсутствие межевания территорий приводит к неразберихе, считают общественники.

Председатель Объединенного общественного Совета при ГЖИ Мурманской области Денис Яковенко: "В свою очередь управляющие компании и ТСЖ они не знают, какую территорию им убирать, ремонтировать асфальтовое покрытие. И возникают постоянные споры. Люди не знают - за что они платят. А органы контроля, в свою очередь, не знают, кого штрафовать, кого наказывать за неуборку территории".







